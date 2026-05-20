政治家の小泉進次郎衆議院議員が5月17日にインスタグラムを更新し、俳優の大沢たかおとのツーショットを披露した。【写真】「大沢たかおの圧勝」進次郎が公開したイケメン同士のツーショット“イケメン同士”の並びに「大沢たかおの圧勝」小泉は《大沢たかおさんが横須賀駅での写真をアップしてくれた。横須賀人としてはそれだけで嬉しい。海上自衛隊をはじめ、自衛隊の応援もいつもありがとうございます》《このツーショット