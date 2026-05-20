Mrs.GREENAPPLEの「ライラック」日本音楽著作権協会（JASRAC）は20日、2025年度に著作物使用料を最も多く分配した国内作品はロックバンドMrs.GREENAPPLEの「ライラック」だったと発表した。24年以降ロングヒットし、動画、音楽配信で多く再生されたほか、ユーチューブやTikTok（ティックトック）のユーザーによる投稿にも使用された。ボーカルで作詞作曲を手がけた大森元貴さんは「ライラックの持っているパワーを評価