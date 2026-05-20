北京の人民大会堂での歓迎式典で並んで歩く習近平国家主席（右）とプーチン大統領/Maxim Shemetov/Reuters北京（CNN）中国の習近平（シーチンピン）国家主席は20日、北京でロシアのプーチン大統領と会談し、ロシアとの関係を「混沌の中の静穏」の力と称賛した。この数日前には米国のトランプ大統領を招いて画期的な首脳会談も開催していた。プーチン氏は約24時間北京に滞在する予定。公式訪問の幕開けとなる会談で、習氏はますます