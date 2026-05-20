オリックスは20日、広岡大志内野手が兵庫県内の病院で「腰椎椎間板ヘルニア摘出術」を行ったことを発表した。昨季初めて規定打席に到達した広岡は、今季は13試合に出場して打率・191。4月16日の西武戦（京セラドーム）で腰を痛めたため3回の守備から交代し、同18日に登録を抹消されていた。今後は数日間の入院後、早期の競技復帰を目指してリハビリを行う予定。チームでは宮城、山下が米国で手術を受けたことが発表されたば