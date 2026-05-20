「日本ハム−楽天」（２０日、エスコンフィールド）試合前の練習で、日本ハム・矢沢がブルペン投球を行った。カーブ、スライダーなどの変化球も交えて約２０球。本人によると、最速「１４２、３ぐらい」を計測した。ブルペン付近に集まってきた報道陣に気付いた山田バッテリーコーチは「アカン、秘密兵器なんやから」と矢沢を隠すようにしてジョークを飛ばしつつ「シーズンは長いからね」と、緊急事態に備えた肩慣らしの位置