親身な指導をしたはずなのにパワハラ認定される人の特徴は何か。行動経済学の専門家で青森大学客員教授の竹林正樹さんは「長い時間をかけた指導は、指導を受ける側にとっては苦痛である可能性もある。このギャップを防ぐのに、『指導は2分以内』というルールが有効だ」という――。※本稿は、竹林正樹『行動経済学トレーニング』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mangpor_2004※写真はイメージです -