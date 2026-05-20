パドレスは１９日（日本時間２０日）の宿敵ドジャース戦（ペトコパーク）に４―５と逆転負けし、首位陥落。序盤にマチャド、アンドュハーに一発が飛び出すが、４回以降はドジャースのリリーフ陣の前に追加点できなかった。首位争いをしながらもチーム打率は両リーグ最低の２割２分２厘。ボガーツ、タティス、マチャド、メリルらの主軸が軒並み低迷し、攻撃力アップが大きな課題となっている。そんな中でスタメン監督、選手らが