ダイヤモンドバックスは１９日（日本時間２０日）、同地区対決となった本拠地でのジャイアンツ戦に５―３で劇的な逆転サヨナラ勝ちを決め、貯金を「１」とした。３回以降は１―３のままこう着状態が続いたが、土壇場の９回に１点差に追い上げ、なおも二死一、二塁。打席を迎えたケテル・マルテ内野手（３２）は、代わったばかりの５番手左腕・ゲージが内角低めのボールゾーンに投じたスライダーを振り抜き、大歓声に乗せられた