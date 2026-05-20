ロシアの子供たちは、ウクライナ侵攻についてどう教えられているのか。東大生集団「東大カルペ・ディエム」の著書『世界の歴史教科書を読み比べてみた』（星海社）より、紹介する――。写真＝Sputnik／共同通信イメージズスルプスカ共和国のシニシャ・カラン大統領との会談に出席するロシアのプーチン大統領（＝2026年5月9日） - 写真＝Sputnik／共同通信イメージズ■アイデンティティと愛国主義を形成2023年8月、ロシアで初めての