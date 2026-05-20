2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。老後・長生き部門の第1位は――。▼第1位80歳を過ぎても50代の認知機能を維持…衰え知らずの｢スーパーエイジャー｣になれる人の"シンプルな日課"▼第2位｢この日常動作ができないと余命半年以内｣2000人看取った医師が重視する｢患者の命｣の最もわかりやすい指標▼第3位寂しさ漂う老後が待ち受ける…佐藤優が｢高齢者は安易に図書館に行く