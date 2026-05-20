【モデルプレス＝2026/05/20】タレントの小倉優子が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。鶏ムネ肉を使った弁当を公開した。【写真】42歳3児のママタレ「いろんな色のおかずがあってカラフル」中2長男への鶏ムネ肉ソテー弁当◆小倉優子、鶏ムネ肉のソテー弁当公開小倉は「今日、ムネ肉のソテーにしました」とコメントし、中学2年生の長男への弁当を公開。2段の大きな弁当箱の片方にはぎっしりとご飯が詰められ、もう片方に