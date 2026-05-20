「とんかつ新宿さぼてん」は5月20日、温めるだけで専門店の味が楽しめる冷凍商品「【揚げたて冷凍かつ】さぼてん 熟成ロースかつ煮」を、公式オンラインショップ限定で発売した。価格は4パック入りで5,490円(税込)。同日には、オンラインショップ限定商品「【さぼてん三元麦豚】特製しょうゆダレの豚丼」5パック4,800円（税込）、「【さぼてん三元麦豚】八角香る豚角煮」4パック5,400円（税込）もリニューアル発売している。【画像