◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２０日、美浦トレセン昨年のアルテミスＳ２着馬ミツカネベネラ（牝３歳、美浦・鈴木伸尋厩舎、父モーリス）は、スイートピーＳ６着から大一番へ挑む。２走前まで手綱を執っていた津村明秀騎手を背に美浦・Ｗコースへ。ニシキギミッチー（６歳オープン）とサトミノキラリ（５歳３勝クラス）との併せ馬で、直線では２頭の真ん中へ。馬なり