２０日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、東京・渋谷区で６月から「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」が施行されることを報じた。ごみのポイ捨てをした人に区内全域で２０００円の過料、ごみ箱を設置していない飲食店の事業者に５万円の過料（一部対象地域）が科される今回の条例について、コメンテーターで出演の演出家・宮本亞門氏は「捨てるな！って言うだけじゃなくて捨てること