生誕50周年！ GTIの歴史と価値を振り返る GTI FAN FEST 2026 1976年に誕生した初代ゴルフGTIは、コンパクトで実用的なハッチバックに胸を高鳴らせる走りを掛け合わせた、それまでの常識を覆す一台だった。特別なスポーツカーではなく、日常の延長で走る歓びを味わえるクルマ。その新しい価値観は多くの人々を魅了し、「ホットハッチ」というジャンルの原点として語り継がれていく。「運転の楽しさと日常性の融合」