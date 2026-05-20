【新華社蘭州5月20日】中国西北部の祁連山（きれんざん）北麓、甘粛省山丹県の山丹馬場にある鸞鳥湖（らんちょうこ）湿地。雪が降りやんだ静寂の中、「高原の神鳥」「愛の鳥」とも呼ばれる国家一級重点保護野生動物のオグロヅルが姿を見せた。湖畔の草地には雪が積もる中、つがいのオグロヅルが干潟で悠然とたたずみ、餌を探している。雪と湖、霊鳥は凛とした高原の風景を描き出している。（記者/張智敏）