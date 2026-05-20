三重県津市美杉町の山火事は20日、発生から24時間以上が経っても鎮火には至っておらず、自衛隊も出動し消火活動が続いています。（リポート・19日午後5時半過ぎ）「山火事が発生しています。赤い炎が線状となって広がっています」津市美杉町で19日午後3時20分ごろ、山火事が発生し、炎が立ち上り、激しく燃えているところもあります。 現場は急な斜面のため、消防車は近づけず、隊員らは水を溜めたバッグを