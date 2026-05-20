NHKの井上樹彦会長（68）が20日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、総務省や放送事業者などでつくる官民協議会が実写コンテンツの製作力向上と海外展開の拡大を目指す計画に、受信料を原資とする「還元目的積立金」から100億円を拠出することについて見解を示した。先月20日、総務省や放送事業者などでつくる官民協議会がドラマやバラエティーなどの実写コンテンツの製作力向上と海外展開の拡大を目指し