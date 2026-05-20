歌手の鈴木愛理（32）が20日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「#クラシックTV 」と書き出した鈴木。レースが美しい黒いロングドレス姿を披露した。ファンからは「お上品でかわいすぎるー！」「愛理ちゃん背中美人すぎる」「美しすぎて見惚れてしまう」「ドレス姿が美しすぎる…」「どんなテイストの衣装でも自分の物にして着こなす愛理ちゃんほんとに素敵です！！！」などの声が寄せられた。