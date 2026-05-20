エターナルホスピタリティジャパンが展開する焼鳥屋「鳥貴族」は6月1日より、『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』第6弾を開始する。【写真】インパクト大！まるまる1本入った「あずきバーラテ」同店は、昨年5月1日に40周年を迎えた感謝を伝えるべく、『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』と題し、年間を通じて期間限定メニューを展開。思い出のメニューや人気が高かったメニューなどを、さらにおいしくす