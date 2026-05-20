◇大相撲夏場所11日目（2026年5月20日両国国技館）10日目まで8勝2敗で6人が並ぶ、大混戦模様の優勝争いとなっている夏場所。前日まで首位に並んでいた西前頭4枚目の豪ノ山（28＝武隈部屋）は、東前頭2枚目の一山本（32＝放駒部屋）と対戦。敗れて3敗目となり一歩後退した過去1勝4敗と苦手にしている相手。この日も必死な形相ながらも、パワーのある一山本だけになかなか押すことが出来ない。土俵中央でのせめぎ合いで足が