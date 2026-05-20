女優の佐々木希（38）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。日常生活の一コマを紹介した。佐々木は「息子が撮ってくれた」というサングラス姿の写真をアップ。「日焼け止め対策しっかりしないと」と伝えつつ、ストーリーズでは「母、ありがとういつも」と故郷である秋田の山菜・ミズの写真を披露した。続けて「しっかり洗う！」と、下ごしらえの様子を公開。「子供達も大好物」と明かし、「東京では買えないから、この