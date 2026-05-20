内閣府の「高齢者の経済生活に関する調査結果」によると、シニア層が保有する金融資産の総額は平均で1,769万円に上ります。年収950万円で大手メーカーに勤務するタカシさん（仮名・58歳）は、息子が就職して実家を出たばかり。家計の最大の負担でもあった教育費がなくなり、今後は夫婦で老後資金を本格的に準備していくつもりでした。しかし、家計管理を一任していた妻に現在の貯蓄額を確認すると、信じられない答えが……。自らの