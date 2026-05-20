新潟市では2024年度からバスの利用促進につなげようと1日無料で乗車できる「バスでおでかけキャンペーン(バス無料デー)」を開催しています。2026年度は5月24日(日)に始発から最終バスまで実施します。春に開催するのは今回が初めてで、参加にはアプリ「りゅーとLink」から23日までに事前申し込みが必要です。路線バスや区バスなど市内で運行のバスが1日無料で乗り放題になるほか、対象施設で「無料1日乗車券」を