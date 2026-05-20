熊本市内で唯一、猫と暮らせる物件を専門に仲介している不動産会社「株式会社ネコ不動産」。代表取締役で愛猫家の鶴上万里生さん（32）は「ゆふ（オス、推定5歳）」と「いぐさ（オス、推定6歳）」（いずれも保護猫）の2匹を飼っており、事務所ではいぐさが看板猫を務め、お客さんを癒している。「熊本では猫飼育可の賃貸物件は全体の6.7％ほど。猫が飼える物件を増やして保護猫を引き取りやすくし、猫と人がともに幸せに暮らせる