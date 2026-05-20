北米依存体質、EV戦略見直し必須SUBARU（以下、スバル）は5月15日、2026年3月期決算説明会を実施しました。大崎篤社長は「様々な外部環境の影響を受けた1年となりました」と経営への対応に苦慮したことを振り返りました。【画像】スバル「2026年3月期 決算」の詳細を画像でみる北米市場への依存度が極めて高いスバルにとっては、米国関税や為替変動に大きなインパクトが及ぶのは当然です。さらに、第2次トランプ政権による