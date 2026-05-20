ハズレなしオンラインくじ「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」が、5月26日（火）の11時00分から6月1日（月）の23時59分までの期間限定で、オンラインくじショップ「ちいかわマーケット ちいかわくじ」で販売される。【写真】B賞はちいかわ＆くまのぬいぐるみ♪「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」賞品一覧■発送は10月下旬頃から今回登場する「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」は、昨年大きな話題を呼んだグッズシリーズ「Chiikaw