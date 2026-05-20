平和公園の原爆慰霊碑に納められている死没者名簿の風通し作業が行われました。 平和公園では広島市の職員が午前８時１５分に黙とうを捧げた後、広島で被爆した３４万９２４６人分の名簿１３０冊を取り出し、傷みがないかなど確認していきました。 去年８月６日以降に死亡が確認された被爆者の名前は６月から名簿に書き込まれます。 広島市原爆被害対策部調査課 上本慎治課長「保存状態を確認し、慰霊の思いを新たにすること