＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 事前情報◇20日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇7337ヤード・パー72＞先週の「関西オープン」で12年216日ぶりの復活優勝を果たした36歳・藤本佳則に、多くの祝福の声が届いた。「ありがたいことに、もう、たくさんいただきました。家はお花でいっぱいで賑やかになって。嫁ちゃんが喜んでいます」。【写真】藤本佳則は5メーカー混在優勝クラブセッティング今週の会場でも、すれ違う