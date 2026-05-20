＜ブリヂストンレディス 事前情報◇20日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞愛知県の中京ゴルフ倶楽部 石野コースで行われた昨年大会を制した佐久間朱莉にとって、前年覇者という肩書も「コースが違うので実感がなくて、また違う試合に来たという感じがします」というのが本音。それがプレッシャーをほぐし、プレーに集中できそうだ。【写真】プロアマではあの“レジェンド”とラウンドただ、