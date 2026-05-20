映画『免許返納!?』プレミアイベントが行われ、主演の舘ひろしさん、共演の西野七瀬さん、大地真央さん、真矢ミキさん、南野陽子さん、宇崎竜童さんが河合勇人監督と共にレッドカーペットに登場しました。 【写真を見る】【 舘ひろし 】主演作の演技は「全然演じてない」「主演男優賞をもらったらクレームつけようかな」宇崎竜童が大イジり映画は、アクションに情熱を燃やす70歳のスター俳優が、ちょっとしたコメントか