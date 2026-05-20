俳優の吉岡里帆さんが5月20日、自身のインスタグラムを更新。12月25日公開の映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』で演じる、黒柳徹子さんに扮した姿を披露しました。【写真を見る】【 吉岡里帆 】映画で演じる黒柳徹子の“玉ネギヘア”を披露「大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました!」吉岡さんはメイクルームで、黒柳徹子さんのトレードマークの玉ネギヘアをした画像を添えて「大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂