俳優の川崎麻世が19日に自身のアメブロを更新。持ち寄りパーティで振る舞われた妻・花音さんの手料理を絶賛した。【映像】GACKT＆川崎麻世ら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会この日、川崎は「この間の日曜日は仲良し三家族が集まり」「馬肉会がありました」と報告。「美味そうな馬肉を中心に持ち寄りで食事会をしました」と明かし、パーティの様子を公開した。続けて、義母がぬか漬けや豚汁を作ってくれたことを説明し、花音さ