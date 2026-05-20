北陸電力は20日、同社が関係する訴訟の一部で2013年以降、複数の社員が法廷でのやりとりを裁判所の許可を得ずに録音していたと明らかにした。社内向け報告書を作成するためだったという。他の電力会社であった同様の事案を受け、内部調査して発覚した。処分は今後判断する。民事訴訟規則は、裁判官の許可なしに録音することを禁じている。8日以降、中部電力、九州電力、関西電力も相次ぎ無断録音を公表していた。北陸電は、