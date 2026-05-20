全国統一教会被害対策弁護団と被害者らが開いた記者会見＝20日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ東京高裁の解散決定を受けた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の清算手続きで、清算人は20日、献金被害を含む債権の申告受け付けを始めた。期限は1年間。全国統一教会被害対策弁護団と被害者らが東京都内で記者会見し「被害者に賠償する最後の機会になる可能性もある。積極的に申告してほしい」と呼びかけた。3月の高裁決定以