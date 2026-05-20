水田に植え付けられたイネの苗＝新潟県三条市農林水産省は20日、2026年産の主食用米に関し、4月末時点での作付け意向の調査結果を発表した。作付面積は前年実績比4千ヘクタール減の136万3千ヘクタールで、価格高騰で大幅増産だった前年並みの高水準。作柄が平均的な場合、生産量は733万トンとなり、政府が想定する最大需要711万トンを超える。店頭価格が下がる可能性もある。25年産は価格が高止まりしており、農水省の担当者は