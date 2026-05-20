21日（木）は広く雨で気温急降下も。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■広い範囲で雨警報級の大雨の恐れも21日（木）は、前線や低気圧の影響で東北から九州にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。雨量が100?を超えて警報級の大雨となる恐れもあり、土砂災害や河川の増水、低地の浸水などにも警戒が必要です。落雷や竜巻などの