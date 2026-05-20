NHK井上樹彦会長（68）が20日、都内の同局で定例会見に出席した。6月に開幕するサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会に向けて「今回はNHKとして、過去最大規模となる放送と配信を行います。こういった国民的な関心の高い大型スポーツイベントは、本来、できるだけ多くの国民が視聴できるようになっているのが望ましいと考えております。誰もが楽しめる環境を確保することは、公共放送であるNHKの役割の1つと考えています」と