元宝塚歌劇団月組トップ紫吹淳（57）が20日、大阪市内でフランスのインテリアブランド「Ligne Roset（リーン・ロゼ）梅田店」のプレオープンイベントに出席した。同店は、単なる家具の店舗ではなく、仏国の豊かな暮らしの知恵「アール・ド・ヴィーヴル」を体現する“邸宅”をコンセプトに掲げる同ブランドの西日本旗艦店として22日にオープンする。紫吹は店内を見渡し、同ブランドについて「フランスが大好き。よく目にしていて『