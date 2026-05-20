「ギュウタンラボ」は、2026年2月にミュープラット神宮前3階にオープンした牛タンカフェレストランです。あつたnagAyaに店を構える「牛たん定食めぐろ」が手がけていて、牛タン専門店ならではのオリジナルハンバーグやバーガーメニューが人気です。ハンバーグとハンバーガーのパテには、仕入れてすぐに粗挽きした牛タンを使用。そこに牛脂や飛騨牛のミンチを加え、つなぎを