落語家・立川志らくが２０日、ユーチューブチャンネル「公式志らくＹｏｕＴｕｂｅ落語大学」を更新。中山功太のいじめ告発問題について言及した。Ｒ―１王者でピン芸人の中山は、先輩芸人から過去に「いじめを受けた」と告白。当初は名前を伏せていたが「サバンナ」の高橋茂雄であることが分かり、大騒動に発展。その後、高橋がＸ（旧ツイッター）で謝罪し、中山も一連の発言を撤回して謝罪した。志らくは中山のことが大好