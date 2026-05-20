栃木県・上三川（かみのかわ）町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件。警察はこれまでに、実行役の16歳の男子高校生4人と、指示役と見られる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）を逮捕している。各社報道によると、竹前夫婦と少年4人は共謀して5月14日、上三川町の住宅に強盗目的で押し入り、富山英子さん（69）を殺害した疑いが持たれている。富山さんはバールのような物で殴られたうえ、胸など20カ所以上を刺され、駆