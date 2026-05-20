20日午後3時すぎ、鹿児島市上本町の現場で撮影された写真です。 トラックが高架下にはさまり、荷台の後ろの扉が大きく傾いているのが確認できます。 20日午後3時前、鹿児島市の国道10号の長田陸橋で、橋の高架下にトラックの荷台がはさまる事故がありました。 「荷台が50から60センチほど車体の後ろにずれていた」 警察によりますとけが人はいないということです。 目撃者によりますと、運転手は男性で、荷台が50から60セ