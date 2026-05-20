プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年5月17日にユーチューブを更新し、今季低迷する広島について「どういう計画で優勝しようというプランが見えない」との見解を示した。「若手を泣いてもいいから、苦しんでもいいから使いあげろ」 新井貴浩監督（49）4年目となる今季は、打線が低迷し、19日時点で借金「7」のリーグ5位だ。チーム打率（.212）、得点（113点）ともにリーグワーストで、得点力不足に