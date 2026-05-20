岡山盲学校岡山・中区原尾島 岡山盲学校に20日、「さわれる動物園」が開園しました。岡山盲学校に通う児童らが触っているのはリアルな動物模型です。 学校に開園した「さわれる動物園」です。動物たちには点字で名前が書かれています。 28体の模型を寄贈したのは、全国で障害者支援などに取り組む田中博さんです。 手で触れて動物の姿を学んでもらおうと、田中さんはこの学校を含め13の盲学校などに「さわれ