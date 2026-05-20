82歳の今も第一線で活躍する正真正銘のレジェンド、ダイアナ・ロス（Diana Ross）がまもなく来日。11年ぶりの来日公演を5月23日（土）Kアリーナ横浜、5月25日（月）大阪城ホールで開催する。歌姫が音楽業界との「闘い」について語った、米Rolling Stone誌による1997年の秘蔵インタビューをお届けする。1944年にデトロイトで生まれたロスは、親戚の集まりや教会で歌って育った。彼女のキャリアが本格的に始まったのは1961年のことで