大須に2025年11月にオープンした「momo」は、串揚げとおばんざいが楽しめる店です。午前11時のオープンから閉店まで、どの時間帯でもお酒と串揚げ、おばんざいを味わうことができます。人気メニューの「串かつ」は、定番の豚肉をはじめ、名古屋らしいエビや、鶏肉を使った“かしわ”など種類も豊富。鶏肉は炭酸に漬け込んでから揚げることで、しっとりとした食感に仕上げ、軽やかな衣とのバランスも楽しめます