アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/20営業日時点＝ 上海重油 1.89％ 大連ポリエチレン 1.4％ 大連とうもろこし -0.04％ 上海異形鉄筋 -0.25％ 上海銅 -0.82％ 上海ゴム -0.96％ ＊数値は前日比％