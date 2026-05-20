住民の有志が遊休農地を活用して育てています。下伊那郡喬木村では、約5万株のポピーの花が見頃を迎え、訪れた人を楽しませています。青空の下、一面に広がる深紅のじゅうたん。喬木村伊久間では今、約5万株のポピーが咲き誇っています。今年は暖かい日が続いたこともあり、例年より10日ほど早く見頃を迎えました。32年前に地元住民の有志が遊休農地を整備し、約40アールの畑でシャーレーポピӦ