◆大相撲夏場所１１日目（２０日・両国国技館）東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）は、同８枚目・欧勝馬（鳴戸）を送り投げ、２敗で首位を守った。左下手を取り、寄っていくところを相手が小手投げ。投げの打ち合いとなり、粘って勝利とした。鋭い踏み込みで白星を重ねている。前日も西前頭１６枚目・竜電（高田川）に、左下手を取り、右でおっつけて一気に勝負をつけた。攻める姿勢で終盤も初夏の土俵を盛り上げる。